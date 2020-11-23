كريم وأحمد وأسر.. فنانون فاجأوا الجمهور بظهورهم بدون لحية

نشر عدد من الفنانين صورهم عبر انستجرام بلوك جديد واستغنائهم عن لحيتهم التي اعتاد الجمهور على رؤيتهم بها.

ونشر الفنان كريم فهمي صورة له منذ ساعات عبر إنستجرام بدون لحيته التي اعتاد على مشاهدته بها الجمهور وعلق "آسر ياسين عضنا كلنا"، وقد استغرب الجمهور اللوك الجديد الذي يظهر به كريم معلقين "ارجع للوك القديم أفضل عايزين كريم".

فاجأ الفنان أحمد حاتم جمهوره، بـ"لوك جديد"، تخلى فيه عن لحيته، حيث نشر عبر إنستجرام، صورة بدون لحية داخل الأسانسير، وعلق قائلا: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر".

لتنهال عليه عدد من التعليقات من الجمهور والفنانين، أبرزهم غادة عبدالرازق وسلمى أبوضيف ونهى عابدين، سائلين من أنت؟ فضلا عن تعليقات جاءت على لسان الجمهور.

وكان آسر ياسين حرص منذ أيام على نشر فيديو أثناء حلق لحيته أمام الجمهور برفقة أبنائه الصغار وبعدها بأيام فوجئنا بتقليد باقي الفنانين له في الاستغناء عن لحيتهم والظهور بشكل مختلف وعلق الجمهور "اللحية أخطر من المكياج".

وحرص الفترة الماضية الفنان آسر ياسين على التواجد بشكل مستمر مع متابعيه عبر الانستجرام عقب تعافيه من كورونا.

وأعلن عبر حسابه على موقع "تويتر" الجمعة منذ أسبوع، انتهاء فترة العزل المنزلي الذي خضع له، بعدما اشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب آسر: "امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي الحمد لله".

وكان الفنان الشاب وجه الشكر لكل من سأل عليه من داخل أو خارج مصر في أزمته الصحية، موضحًا أنه يتعامل على أنه مُصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "أنا الحمد لله كويس، عديت بـ3 أيام سخاف شوية، بس كأنه دور برد عندي"، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء مسحة للاطمئنان على صحته.