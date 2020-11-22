"التنمية المحلية": غلق المطاعم المخالفة 3 أيام.. وزيادة طلبات التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيق بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وعلى مستوى السواحل الشمالية في محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، لمواجهة أزمة الأمطار.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه سيتم غلق أي مطعم يخالف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، 3 أيام، وتغريمه، وسيتم تطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال بداية من ديسمبر، للحفاظ على نمط الحياة الاقتصادية بشكل جيد.

وأوضح أنه ستوجد حملة على المواقف العمومية في المحافظات، للتأكد من ارتداء الكمامات، للحفاظ على الصحة العامة، والتأكد من إجراء أعمال التعقيم والتطهير في مواقع العمل والإنتاج، وفي المؤسسات الحكومية، من أجل الحفاظ على صحة العمال.

وتابع: "هناك حظر تام للشيشة طوال كورونا، وهناك مبادرة "صوتك مسموع" للإبلاغ عن أي كافيه أو قهوة تقدم "شيشة"، وسيتم توجيه فرق للمحافظة المختصة، لغلق القهوة التي تقدم الشيشة، في ظل تشديدات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الاستمرار في الحملات، للتفتيش على الكافيهات والقهاوي، لمنع الشيشة.

وتطرق في حديثه، إلى عدد المباني التي تقدم أصحابها لتقنين في مخالفات البناء، ووصلت حتى الخميس الماضي، إلى أكثر من 2 مليون و360 ألف طلب على مستوى المحافظات في الجمهورية، وزاد الطلب منذ البدء في المبادرة في سبتمبر الماضي، وتصدرت البحيرة قائمة المحافظات الأكثر تقديما للطلب على التصالح، ثم القليوبية، ثم الشرقية، ثم المنوفية، ثم الجيزة، وهناك تغير نوعي لترتيب المحافظات، والباب مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري.