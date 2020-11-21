"الزهراوان" و"إينرويل" يكرمان محافظ الفيوم بسبب "عيلة تفرح عيلة"

كرمت مؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة، ونادي إينرويل سفنكس، اليوم السبت، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على جهوده في التعاون المثمر في تنفيذ مبادرة "عيلة تفرَّح عيلة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، أنّ مؤسسة "الزهراوان" للتنمية المستدامة، ونادي "إينرويل سفنكس" قد شاركا في توصيل مياه الشرب لعدد من منازل الحالات الأولي بالرعاية بعدة قرى مختلفة بمحافظة الفيوم، مُبينًا أنّ ذلك يأتي في ضوء خطة الدولة المصرية لتنمية وتطوير القرى الأكثر فقراً وبمشاركة مؤسسات العمل الأهلي.

ولفت المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إلى إطلاق المؤسسة لمبادرة "عيلة تفرَّح عيلة"، كاشفًا أنها تستهدف مشاركة المجتمع وأفراده بأنفسهم في أعمال التنمية لأهالينا الأكثر استحقاقًا، وذلك بعد دراسة الحالات بدقة للتأكد من أحقيتها، مشيراً إلى أنّ عزبة صلاح الدين "الصفيح" بمركز الفيوم هي القرية المستهدفة لأعمال القافلة.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال اللقاء بالاهتمام بكافة التفاصيل اللازمة، وإنهاء جميع التصاريح المطلوبة لأعمال توصيل المياه للعزبة، موجهًا شركة المياه، والوحدة المحلية بمركز الفيوم، بالتنسيق الكامل في تنفيذ أعمال القافلة.

وطلب محافظ الفيوم، مشاركة مؤسسة "الزهراوان" للتنمية المستدامة، ونادي "إينرويل سفنكس" في تسقيف عدد من منازل غير القادرين، استعداداً لفصل الشتاء وموسم السيول، وتم الاتفاق خلال اللقاء على البدء في تسقيف منازل عدد من الحالات الأكثر احتياجاً.

حضر اللقاء عضوات نادي "إينرويل سفنكس" برئاسة السيدة إيناس مجاهد، والدكتورة شيرين فتحي رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "الزهراوان" للتنمية المستدامة، وشهيرة المهدي نائب رئيس مجلس الأمناء.

وتعاني عزبة "الصفيح" منذ فترة طويلة من تآكل شبكتي المياه والصرف الصحي، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب تمامًا عن القرية، بينما أغرق الصرف الصحي شوارعها، وتم عمل مقايسة تقديرية لإعادة توصيل مياه الشرب بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحي بإجمالي مبلغ 130 ألف جنيه منذ أربعة سنوات ولكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن.