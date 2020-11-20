بالصور.. طقس متقلب في الفيوم والمحافظة تستعد

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، طقسا متقلبا، حيث تتنازع الشمس مع الغيوم كلاهما للسيطرة على السماء، وبدأ اليوم بجو مشمس منذ الصباح، ثم تحوّل فجأة إلى طقس بارد وتلبدت السماء بالغيوم.

في سياق متصل، شهد مركزا سنورس وطامية تساقط خفيف للأمطار لم تستمر سوى لفترة بسيطة لم تتعد الخمس دقائق، ثم توقفت بعد ذلك وسط امتلاء السماء بالغيوم.

وخرج الأهالي إلى الشوارع للتنزه والاستمتاع بالجو الرائع، بينما رفعت محافظة الفيوم درجة الاستعداد والطوارئ للقصوى في جميع أجهزتها التنفيذية خصوصًا بعد تساقط أمطار غزيرة على عدد كبير من باقي المحافظات، وبداية تساقط أمطار خفيفية في مركزي سنورس وطامية.

واستعدت المحافظة للتعامل مع أي حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية المتوقعه خلال الفترة المُقبلة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تُحذر من تساقط أمطار غزيرة وتزداد شدتها خلال الفترة المُقبلة.

وتُهيب محافظة الفيوم، بمواطني المحافظة توخي الحذر خلال السير بسياراتهم على الطرق السريعة بسبب الطقس المتقلب واستعدادًا لأي طوارئ، مُشددة على ضرورة تقليل الحركة بالسيارات بسرعة عالية في حالات تساقط الأمطار بغزارة منعًا لوقوع الحوادث، ولتسهيل شفط تراكمات المياه في الشوارع في حالة هطول أمطار شديدة.

كما نصحت المحافظة، المواطنين بالابتعاد عن أي منازل أو منشآت أو بلكونات قديمة ومتهالكة أو آيلة للسقوط خوفًا من سقوطها خلال موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأجسام المعدنية خوفًا عليهم من إصابتهم بالصعق الكهربائي في حالة تساقط أمطار عليها.

الجدير بالذكر، أنّ محافظة الفيوم شنت أعمالًا مكثفة لتطهير المجاري المائية والمصارف والترع في شتى أنحاء المحافظة، وذلك في إطار خطة شاملة للاستعداد لفصل الشتاء وتجنبًا للأمطار الغزيرة والسيول الطارئة التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة المقبلة.