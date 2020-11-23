خبير: تطبيق النقل الذكي في 6 طرق بمصر

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق الدولي والنقل، إن معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا في دورته الثالثة يمثل الطفرة المستقبلية التي ستحققها مصر من خلال نقل الخبرات في مختلف دول العالم لتسهيل حياة المواطن.

وأضاف "نبيل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "CBC" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام خليل، أن النقل الذكي هو مجموعة من الأنظمة المتداخلة في شبكة الطرق المتصلة بالأقمار الصناعة وتتحكم في كافة مناحي الطرق على مستوى الجمهورية وتغير شكل تنظيم شبكة الطرق حسب السيولة المرورية.

وأوضح أن المشكلة الخاصة في المروة توجد في نظم إدارة المرور في الطرق الداخلية والسريعة تظهر ومن هنا تظهر أهمية طرح الحلول الذكية لإدارة هذه النظم من المرور عن إدارة كاميرات مراقبة وأقمار صناعية، ويسهل النقل الذكي تتابع المواصلات مع بعض لسهولة التنقل في سلاسة من مواصلة إلى أخرى وتعد محطة عدلي منصور في المترو الثالث أول محطة تكاملية ويوجد في كل دور وسيلة من وسائل النقل.

وتابع مجرد إنشاء المشروع القومي للطرق وتطوير السكك الحديدية، وفرت زمن الرحلة 25% ووفر وقود وعملة صعبة وقطاع الغيار وحسن البيئة وقلل التلوث وحفظ أرواح الناس بنسبة 44% و66% في الحوادث، وزادت القدرة الاستيعابية من 800 طن إلى 8000 طن وزاد الحمل المحوري من 10 إلى 15.

وذكر أن النقل الذكي ينظم حركة المرور تلقائيا ويسجل المخالف ويرصد المطلوبين، وسيقلل أزمنة الرحلات، وكذلك إجراء تتابع أزمنة الرحلات في المحاور الأكثر أهمية، ورصد الحوادث في وقتها من خلال كاميرات المراقبة، سهولة تطبيق الجراجات الإلكترونية، وسيتم تطبيق النقل الذكي في 6 طرق ومنها طريق ( شبرا – بنها) وطريق الإسماعيلية.