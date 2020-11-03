"الطرق والكباري": النقل الذكي سيرسل رسالة للسائقين لتخفيض السرعة

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه سينفذ مشروع النقل الذكي على الطرق السريعة مطلع 2021، مشيرا إلى أن تطبيقه سيعمل على رصد أي مخالفات أو تجاوزات للقانون على الطرق، من خلال شبكة الكاميرات التي تغطي الطريق، وسيساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما سينعكس على حوادث الطرق الناتجة على سلوكيات السائقين.

وأكد "مصطفى" في تصريحات لـ"الوطن"، أن وزارة النقل ممثلة في هيئة الطرق والكباري، تنفذ مشروعات عملاقة لخدمة جموع الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه مخطط أن تشمل منظومة النقل الذكي الطرق السريعة كافة على مستوى الجمهورية، منوها إلى أنه سترسل رسالة نصيه على تليفونات السائقين حال وقوع حادث، أو وجود شبورة أو أمطار غزيرة على الطريق، لخفض السرعات، حفاظا على أرواح الركاب.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري، أن المشروع سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق، وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين، وكذلك زيادة السيطرة الأمنية على الطرق، موضحا أنه عن طريق النظام الحديث سيبلغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة على تليفونه المحمول، مشددا على أن الجميع داخل وزارة النقل يعمل على خدمة المواطن المصري.

وأشار اللواء حسام الدين مصطفى، إلى أن منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ستعمل على مراقبة جميع الطرق بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار 24 ساعة يوميا، بجانب تحقيق السيطرة الأمنية على الطريق، منوها إلى أن طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق جرى من خلالها مراعاة إنشاء وتنفيذ البنية اللازمة، لتطبيق هذا النظام من كابلات وخلافه، بالتزامن مع أعمال إنشاء كل طريق، بحيث يبدأ تطبيق النظام عليها مباشرة، بمجرد ضمها لمراحل المشروع.

وفى سياق آخر، نوه حسام الدين مصطفى، إلى رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة فصل الشتاء وتساقط الأمطار والسيول، من حيث تشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بجميع المحافظات؛ لمتابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لمنع إغلاق الطرق بسبب الأمطار.