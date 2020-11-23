عضو "إدارة البورصة": لولا الإصلاح الاقتصادي لمررنا بأزمة بسبب كورونا

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم في نهاية عام 2016 وتحرير سعر صرف وإعادة هيكلة الموازنة العامة كنا سنواجه مشكلة كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لكن مصر مرت بأقل خسائر ممكنة، وخاصة أن معدلات النمو مطمئنة في مصر رغم أن أغلب الدول تحقق ركود، وظهر التحسن في الاقتصاد من خلال التحسن في البورصة، وتحسنت مؤشرات السوق الرئيسية إيجي إكس 100 وإيجي إكس 70 وكذلك الأرقام الإيجابية في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، باستثناء إيجي إكس 30 الذي لم يرتفع بسبب أزمة البنك التجاري الدولي.

وأضاف "سعيد" أن هناك مضاربات كبيرة في السوق حاليا بعد وجود سيولة كبيرة جدا، في الوقت الذي طمأن البنك المركزي المستثمرين المحليين والأجانب بعد التخفيض الأخير لأسعار الفائدة وإيقاف شهادة الادخار 15% وسيوجد خفض أكثر في المستقبل في محاولة لجذب استثمارات أكثر.

وناشد الحكومة سرعة طرح الطروحات من أجل زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري لضخ أموال في المرحلة المقبلة بشكل أكبر من الحالية ومن العام بشكل كلي وينتظر مستثمرين انتظار طرح بنك القاهرة في البورصة من أجل شراء عدة أسهم.

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم حيث ارتفع المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 0.2% ليسجل 10919.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2948.21 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70 ewi" بنسبة 0.43%.

واتجهت معاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافي قيمة 1.328 مليون جنيه بينما اتجهت معاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع بصافي قيمة 1.31 مليون جنيه، و15.6 مليون جنيه على التوالي.