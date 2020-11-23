وزير النقل: "كان فيه ناس شغالة في السكة الحديد بتشرب مخدرات"

علق كامل الوزير، وزير النقل، على مشكلة سائقي القطارات، قائلا إن الموضوع عندما أثير عقد جلس مع السائقين، حيث بدأت منذ 2 لـ7 نوفمبر، وعقد جلسة مع السائقين في 5 نوفمبر وأخرى في 7 نوفمبر.

وأضاف "كامل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "قولتلهم يوم ما شرفني سيادة الرئيس وعيني وزيرا للنقل جيت أقعدت معاكم وقولتلكم نكون ونطور مرفقنا الخسائر المادية مش مشكلة ولكن الخسائر المعنوية ليكوا كبيرة جدا، إزاي الناس تشاور عليكم وتقول إنكم الفسدة والوحشين وإنتو اللي بتعملوا الحواث واحنا عاوزين نغير الفكر دة".

وتابع: "قعدت معاهم أكتر من مرة بس المرة دي، لما حصل إن زميل لهم حكم عليه بالسجن 9 سنين عشان كان يوم 12 مارس كانت الدنيا كلها مطر والسكة كلها ماية والسيمافورات عطلانة، وكانت تعتمد على مهارة السواق، والسواق ماشي مش فاصل atc لكنه كان فاصل لأنه يعتمد على إعطاء إشارات للملفات الأرضية والسيمافورات، ولما اللجنة الفنية طلعت ثبتت الواقع اللي قدامها بأن المفروض أنه كان يشغل الـatc".

وواصل "وعدتهم إن احنا جنبهم وبنساعدهم ومنرضاش إن حد فيهم يتأذي طالما هو شغال وملتزم ومحترم، كانوا بيقولوا في السكة الحديد فيها ناس بتشرب مخدرات، آة كانت فيها ناس بتشرب مخدرات، ومش عاوز أجزم بس مفيش دلوقتي سواق بيتعاطي مخدرات في السكة الحديد، احنا مجبناش عصاية سحرية بس قعدنا مع الناس واتكلمنا معاهم، انا لية من أول ما السواق يغلط أجزره أو أديله حكم أقفل به بيته طب ما انا أقعد معاه وأكلمه، هنا العامل النفسي والمعنوي، المصري وطني وبيحب بلده واحنا اتعلمنا كدة في جيشنا العظيم".