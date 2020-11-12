تعرف على اقتراحات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة لتقليل الاستيراد

يقدم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" نماذج وخبرات وتجارب للمصريين بالخارج، مختلفة يمكن الاستفادة منها في الداخل، لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتقليل الاستيراد عبر تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من السلع المختلفة.

وتحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على التواصل مع المصريين بالخارج ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم والتواصل مع الجهات المختلفة لمعرفة التخصصات الفنية والمحاور المقترحة للمؤتمر، بما يخدم تلك الاحتياجات، ويرصد التقرير التالي المحاور المقترحة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة":

* الاهتمام بنقل التكنولوجيا والمعرفة، بجانب دعم تطوير الصناعات المختلفة والتعريف بما تقدمه الدولة من فرص وتسهيلات

* المصريون بالخارج بحاجة إلى التعريف أكثر بالفرص المتاحة وكيفية الاستثمار الصناعي في مصر، بجانب التعريف بالقوانين والاتفاقيات المختلفة، والثقل الأفريقي لمصر، وفرص التصدير لأوروبا، ما يجعلها مركز قوة صناعية واستثمارية كبيرة

* اتحاد الصناعات بصدد إطلاق منصة للتواصل مع المستثمرين بالخارج والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية والتعريف بها

* السوق المصري سوق ضخم يستوعب الكثير من الاستثمارات ويوفر فرصًا هائلة للبيع، لوجود قوى شرائية كبيرة، وكذلك اقتصاد وسوق قوي.

* الترويج للصناعات المختلفة التي تتميز بها مصر، وتوفير الفرص للصناعات التي يسعى المستثمرون للاستثمار فيها

* تشجيع القطاعات الداعمة للصناعة من تعليم فني والقوانين المختلفة وتهيئة سوق العمل لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

* الترويج للاستثمار والسوق المصري من جانب المستثمرين الذين نجحوا في السوق المصري أبلغ دليل على أن السوق المصري قادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات

* يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالرد على استفسارات المصريين بالخارج على مدار الساعة، عبر الغرفة التي يُخطط لإطلاقها بالتعاون مع اتحاد الصناعات

* توفير فرص لمصريين بالداخل، وأن مصر لديها علاقات جيدة لابد من استغلالها وتسويق الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال الصناعات وغيرها.

* دراسة توقعات المستثمرين وتهيئة المناخ الاستثماري، والتعريف بكل هذه السياسات والتسهيلات التي تشجع المستثمرين

* السعي للتوسع في الصناعات الطبية، لتغطية احتياجات السوق، وكذلك تصنيع السيارات، وكذلك صناعات الطاقة الجديدة ومنتجاتها، والصناعات الهندسية وصناعة المعدات التي تستخدم في التصنيع واجتذاب المستثمرين بالخارج في هذه المجالات، والاستعانة بخبرات المصريين بالخارج فيها، وكذلك الاستفادة من التطورات التكنولوجية

* الاعتناء بالقيمة المضافة ومرونة القوانين للتطوير التكنولوجي وحفظ الملكية الفكرية لمن يبتكر ويضيف خبراته، وتطوير القوانين بما يضمن ذلك؛ لدعم وتحفيز الابتكار وتشجيع وتحفيز الصناعات المختلفة

* رفع كفاءة 4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج، لتوفير فرص العمل للشباب وتدريبهم بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، والارتقاء بمستوى الشباب