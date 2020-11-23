"أتوبيس السعادة" يشارك فريق "إيتنينا" في تجميل شوارع القاهرة

شارك الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، فريق "إيتنينا الجنوب" في تجميل شوارع القاهرة، معلقًا "الأحمر والأصفر والأخضر ألوان مختلفة، بس لما بتتجمع بتكمل بعض وتخلق لوحة مبهجة تشد العين، وتحسسك دايمًا بالحياة والبهجة والسعادة زي ما كل واحد فينا مختلف عن التاني، لكن لما بنتجمع مع بعض بنكون أقوى وأنجح ونقدر نقف في وش الكون كله".

وقالت آن مدين، إن المبادرة تسمى "إيتنينا الجنوب"، وهي كلمة باللغة البجاوية وتعني "مرحبًا"، ليكون اسم المبادرة "مرحبًا بالجنوب"، لافتة إلى أن سبب اختيار كلمة "الجنوب" ترجع إلى أن بداية المبادرة كانت في شلاتين، وصاحبها صديق لهم يدعى سيد عواد ومقيم في دمنهور، وخلال زيارته للمدينة بدرت له الفكرة.

وأضافت "مدين"، أن "عواد" تواصل مع الفنانين وأصدقائه للمشاركة في المبادرة، موضحة أن عددهم أكثر من 35 فنانًا من 10 محافظات، ويهدفون لتوصيل لفتة جميلة من مدينة شلاتين، لافتة إلى أنهم في إحدى المرات صرفوا 60 ألف جنيه من أموالهم لتجميل أحد الأماكن بالمدينة، وطالبت بدعم الدولة لمبادرتهم.

وأشار عبدالرحمن هويدي إلى أنه كان يهوي الرسم قبل انضمامه للمبادرة، وخلال حضوره معرض في الأوبرا تعرف على أحمد مجدي، الذي كان دوره تجميع الفنانين من مختلف الأعمار والمحافظات، فأصبحا صديقين وعندما وجدا المبادرة شجعا أصدقائهما للانضمام لها.

وأوضح محمد سعيد المنسي، أن الفريق مازال يواجه العديد من المصاعب مثل استخراج التصريحات والإجراءات، إضافة لتمويل الخامات والأدوات، متابعا: "أنا مش عاوز عائد مادي، بس ببقى مبسوط لما بيقول الله على الرسمة، ودي أهم حاجة من العائد المادي".