مستشار الرئيس: الرسم البياني لمصابي كورونا في مصر "ماشي على مهله"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الرسم البياني بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر كان يسير أفقيًا وليس رأسيا، "كان ماشي على مهله"، بينما الرسم في الدول الأخرى كان يسير بشكل رأسي بسرعة ثم يهبط سريعًا.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن التطعيم المستخدم بشأن الإنفلونزا الموسمية حاليًا هو خلاصة الفيروسات التي كانت منتشرة في العالم خلال العام الماضي، لذا مكتوب على العبوة "2020 -2021".

وأكد أن التطعيم يُستخدم منذ سنوات طويلة ولا يعتبر شيئًا جديدًا بسبب كورونا، "لا أي بلد في العالم تعطي لكل الناس، ولا فيه كميات في العالم تقضي كل الناس، ولكن هناك فئات معينة هي اللي يجب أن تاخذه"، لافتًا إلى أن هذه الفئات تتمثل في الأطقم الطبية ومرضى الأمراض المزمنة سواء في الجهاز التنفسي أو نقص المناعة، إضافة للسيدات الحوامل وكبار السن من أكبر من 60 عامًا، ويأتي في المرتبة الثانية المخالطون لهذه الفئات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و 6130 حالة وفاة.