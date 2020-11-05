رئيس جامعة أسوان يفتتح قاعة الرسم بهندسة أبو الريش

افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، قاعة الرسم الهندسي، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد الكلية، والدكتور محمد زكريا عبدالحميد المستشار الهندسي للجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.

وقال "غلاب"، إنه تم وضع خطة لتطوير كلية الهندسة بالحرم الجامعي في أبو الريش، لافتًا إلى أن الخطة تناولت تطوير مباني ومقرات وقاعات ومدرجات وفصول دراسية بكلية الهندسة التي أنشئت منذ عام 1995 ولم يشملها التطوير، مشيرًا إلى أنه كان لزاما علينا وضع خطة التطوير التي أصبحت مطلبا هاما وأساسيا لتحسين البنية التحتية لخدمة العملية التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب بكلية الهندسة وجميع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكذلك الجهاز الإداري بالكلية.

وأكد، على أهمية تنفيذ خطة التطوير حاليا من قاعات الحاسب الآلي ووحدة تكنولوجيا المعلومات والعمل على ربطها بالإنترنت فائق السرعة، كما جار العمل لإنشاء مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي وإعادة تطوير وتأهيل مكتبة الكلية والعمل على رفع كفاءة معامل قسم الهندسة المدنية ومعامل قسم الهندسة الكهربائية بالكلية ومعمل خواص ومقاومة المواد ومعمل التربة ميكانيكا الأساسات ومعمل المساحة ومعمل الميكانيكا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن كلية الهندسة أنشئت عام 1995 تتضمن ثلاثة أقسام: وهي قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة المعمارية، وتقوم كلية الهندسة بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة وتعمل على إيجاد حلول للمشكلات الهندسية، ولها تعاون وثيق مع الجهات المعنية المختلفة بمحافظة أسوان.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن قاعة الرسم الهندسي تسع لعدد 84 طالب وطالبة، لخدمة طلاب فرقة إعدادي ولخدمة جميع طلاب الكلية بمختلف الأقسام.

ويأتي افتتاح قاعة الرسم، في إطار خطة تطوير الكلية لخدمة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة آليات وأساليب البحث العلمي الأكاديمي والبحث التطبيقي.

وأوضح الدكتور محمد زكريا المستشار الهندسي للجامعة، بأن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة أصبح يحظى بمكانه بارزه وسمعة علمية طيبة لدى العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث نجح المركز في توقيع بروتوكولات تعاون منها هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الري والموارد المائية، لتحسين منظومة الموارد المائية على مستوى الجمهورية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأصبح مركز الدراسات والاستشارات الهندسية "نجم ساطع" في سماء جامعة أسوان وقلب الجامعة النابض وله دور كبير في الشأن الهندسي داخل الجامعة ومحافظة أسوان وإقليم جنوب الصعيد، كما أحدث طفرة كبيرة في الإنشاءات والعمل على إيجاد الحلول للعديد من المشكلات الهندسية التي كانت متعثرة خلال الفترة السابقة فقد تحول الحرم الجامعي بصحاري إلى صرح تعليمي رياضي بحثي خدمي سياحي، وجارِ استكمال أعمال التطوير والتجهيز لفصول كلية الزراعة والموارد الطعبية التي سيتم افتتاحها قريبا لخدمة طلاب ومنتسبي الجامعة.