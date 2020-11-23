انطلاق التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات النواب

انطلق التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، فيما كانت "البحر الأحمر" المحافظة الوحيدة التي استطاعت حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

الخريطة الحزيبة لجولة الإعادة

وتنطلق جولة الإعادة داخل 44 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية، ويخوض حزب "مستقبل وطن" الجولة بـ85 مرشحاً، أما حزب الشعب الجمهورى يخوض جولة الإعادة بـ19 مرشحاً، أما النور فيخوض الجولة بـ6 مرشحين، فيما يخوض المستقلون جولة الإعادة بـ86 مرشحا.

ولم ينجح المستقلون في الوصول لجولة الإعادة فى عدد من الدوائر أبرزها دائرة غرب سمالوط في المنيا ودائرة دار السلام في سوهاج، ودائرة أبوتشت في قنا، ودائرة إسنا بالأقصر، ودائرة إدفو في أسوان.

واحتلت محافظة البحيرة أعلى المحافظات التي يجري على مقاعدها إعادة بـ36 مرشحاً يخوضون الإعادة على 18 مقعداً، ثم المنيا بـ30 مرشحا على 15 مقعداً، ومحافظة سوهاج بـ28 مرشحاً على 14 مقعداً، ثم أسيوط 24 مرشحا يخوضون جولة الإعادة على 12 مقعدا.