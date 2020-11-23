بالرقم القومي.. اعرف لجنتك في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب

تنطلق جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل اليوم، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 13 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

كيف تعرف لجنتك الانتخابية المقررة للناخب لإدلاء صوته؟.. تجيب الوطن على هذا السؤال في السطور التالية.

يمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناتك، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر لك بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.

للدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اضغط هنــا.

ثم يعرض موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إدخال الرقم القومي والضغط على "استعلم"، العديد من البيانات وهي: بيانات المركز الانتخابي والمحافظة والمركز التابع له ورقم اللجنة الفرعية وعنوان اللجنة وتاريخ التصويت (موعد إجراء الانتخابات) ورقم الناخب في الكشوف والدائرة الفردي ودائرة القائمة.

للدخول ومعرفة البيانات اللازمة للادلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن الضغط هـنـــــا، واتبع الخطوات.