وزيرة الهجرة: نحرص على إشراك خبرائنا بالخارج بخطة التنمية المستدامة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تحرص على إشراك المصريين بالخارج خاصة من الخبراء والأساتذة والمعلمين والمستثمرين للمساهمة مع جهود الدولة بخطة التنمية المستدامة 2030، موضحًا أن هذا كان سببًا في الخروج بتنظيم مؤتمرات "مصر تستطيع" على مدار خمس سنوات الماضية، والمستمرة بإطلاق النسخة السادسة قريبا بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها على شاشة "EXTRA NEWS"، أن كل هذه المؤتمرات يكون بها شراكة بين وزارة الهجرة والوزارة المعنية بالملف الذي نطرحه بالخارج، كما حدث في المؤتمرات الخمسة قبل ذلك بدءا من "مصر تستطيع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وبالتعليم، وبالتاء المربوطة، وبأبناء النيل، وبالاستثمار والتنمية، وحتى النسخة المقبلة مصر تستطيع بالصناعة".

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن النسخة المقبلة من المؤتمر، من المقرر انعقاده في مارس/ أبريل من العام القادم بعدما ينعم علينا الله برفع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكان لا بد من التحضير لهذا المؤتمر حتى يسمعنا الخارج، بمعنى أن يعلم به الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد.

وتابعت: "قررت وزارة الهجرة أن تقيم سلسلة من الندوات عبر تطبيق زووم، فالخارج يجب أن يعلم القوانين الجديدة في مصر وكيف هي البيئة الصناعية والاستثمارية في مصر، كل هذا يجب أن يعلموه لأن الهدف من هذه الندوات أن يعلموا جيدًا عنا، حتى نستطيع أن ننقل لهم احتياجاتنا لتطوير صناعتنا، بحيث حين ينعقد هذا المؤتمر يكون بالنتائج التي قدمت ووصلنا إليها عبر هذه الندوات، لتساعد بشكل جدي وفعال في نجاح المؤتمر ووصوله لأهدافه".