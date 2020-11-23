بدء التصويت في 1083 لجنة بجولة إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

فتحت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، البالغ عددها 1083 لجنة فرعية، أبوابها، في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، أمام الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وتتوزع اللجان الفرعية بـ331 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإعادة بالإسكندرية، لاستقبال من لهم حق التصويت في الانتخابات وعددهم 3 ملايين و813 ألف و072 ناخبا.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".

وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 14".

وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن كراسي متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.

وتعرضت مناطق متفرقة من الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو المارة.