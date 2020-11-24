محطات في حياة نعمت شفيق.. تُعرف في بريطانيا باسم "مينوش"

ترى الدكتورة نعمت شفيق رئيس جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وخبيرة الاقتصاد المصرية والبارونة البريطانية، أن القدرة التنافسية في مصر ممتازة وقد تم إثبات ذلك من خلال الانفتاح والاعتماد على الشباب، ويجب أن ندرك أن زيادة الاستثمار أمر يمثل تحديا كبيرا لأننا نحتاج لأن يكون لدينا قدرة تنافسية على الساحة الدولية.

وأوضحت أن الحماس والنشاط والطموح لدى الشباب المصري، بالفعل ملهم جدا وهذا شيء أفتخر به، ولا بد من توفير التعليم الجيد والتركيز على التميز في العملية التعليمية، وما فعلته اليوم هو مثال للمستقبل فإنني أتواصل معكم عن بعد وأسعى أن أساعد الجميع أن يكون مستقبلهم أفضل"، ويرصد التقرير التالي محطات في حياة نعمت شفيق..

- زارت أكثر من 100 مصنع في مصر وتوصلت إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتدريب والتعليم يمثل العامل المساعد للصناعات وهو الطريق لدعم الاقتصاد للأمام".

- تُعرف في بريطانيا باسم "مينوش شفيق".

- شاركت لأول مرة في ورشة عمل مصر تستطيع بالصناعة بحضور وزيرة الهجرة.

- منحتها ملكة إنجلترا العضوية الدائمة في مجلس اللوردات البريطاني وعليه حازت على لقب "بارونة".

- شغلت منصب الرئيس التنفيذي لكل من البنك المركزي الإنجليزي Bank of England وصندوق النقد الدولي IMF.

- تولت أيضًا منصب نائب البنك الدولي وكانت الأصغر سنًا وسط من شغلوا هذا المنصب.

- تتولى الآن إدارة كلية الاقتصاد اللندنية المشهورة (London School of Economics)، وهي من أكبر الكليات الإنجليزية المتخصصة في مجال التعليم والبحث العلمي فيما يتعلق بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن أن الكلية عضو بالاتحاد الفيدرالي لجامعات لندن.

- هي ابنة الدكتور طلعت شفيق حنطور أستاذ كيمياء المبيدات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذي قد عمل لسنوات عدة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة حماية البيئة الأمريكية.