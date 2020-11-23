سعر الدولار اليوم الاثنين 23-11-2020.. مستقر محليا وعالميا

سجّل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الإثنين 23 نوفمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ووفقًا لوكالة "رويترز"، انخفض الدولار في مستهل تداولات الأسبوع انخفاضًا عالميًا، بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني، وذلك وسط حالة من التفائل في أوساط المستمثرين بعد بيانات قوية من آسيا، وآمال في التوصل إلى لقاح ناجح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان ذلك بالرغم من المخاوف والتحذيرات من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، وفي ظل تفاؤل المستثمرين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

وكان مؤشر الدولار 0.2% نزل إلى 92.573، وزاد اليورو 0.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسبة قوية.

وزاد الإسترليني إلى 1.3242 دولار، ثم استقر عند 1.3219 دولار، مرتفعًا 0.1%، ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية قليلًا إلى 89.75 بنس.

وكان أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، قال إنّ التراجع في سعر الدولار واستقراره دون زيادة يعمل على استقرار الأسعار في الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين أنّه لا توجد أي شكاوى من عدم توافر الدولار، إذ يوجد وفرة في المعروض، كما أنّ فتح الاعتمادات المستندية لتوفير السلع الاستراتيجية يسير في وتيرة واحدة، فضلًا عن وجود مخزون في الأسواق.

ويتوقع "شيحة" أن تشهد العملة الأمريكية المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

أما علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، قال إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.