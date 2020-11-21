أعلى سعر في "قطر الوطني".. سعر الدولار اليوم السبت 21-11-2020

سجّل سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 21 نوفمبر الحالي وذلك بعد أن تراجع الدولار نحو 6 قروش خلال 8 أيام، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر جاء بنك قطر الوطني بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، في 11 بنكًا وهم: قناة السويس، والمشرق، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، وhsbc.

سعر الدولار عالميًا

وخلال أمس الجمعة، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي، حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وذلك وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

ويعيد تحرك منوشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر.

وسجل مؤشر الدولار 92.335 بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش، ليستقر خلال اليوم بعد أن نزل أثناء الليل، ثم ارتفع مجددًا مع فتح الأسواق الأوروبية، وعزا محللون أجواء الحذر إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

لكن الدولار منخفض بنحو 0.5% في الأسبوع، إذ تلقت المعنويات في سوق العملة الدعم من فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإحراز تقدم صوب تطوير لقاح لمرض كوفيد-19.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا مقابل الجنيه المصري، إذ استقر الريال السعودي عند 4.15 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.27 جنيه للشراء في بنك الأهلي المصري.

أما اليورو فسجّل أعلى سعرًا للشراء في 9 بنوك، هي: بنك مصر، وبلوم، ومصرف أبوظبى الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والعربي الدولي، والتعمير والإسكان بـ18.48 جنيه، فيما سجّل الجنيه الإسترليني استقرارًا عند 20.65 جنيه في بنكي مصر، وبلوم.