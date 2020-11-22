مستقرا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 22-11-2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 22 نوفمبر الحالي، وذلك بعد تراجعًا شهدته العملة الأمريكية بقيمة بلغت نحو 6 قروش خلال 8 أيام، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

وفي مستهل تداولات الأسبوع، شهد الدولار انخفاضًا عالميًا، فيما صعد اليورو والجنيه الإسترليني، وذلك وسط حالة من التفائل في أوساط المستمثرين بعد بيانات قوية من آسيا، وآمال في التوصل إلى لقاح ناجح للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك وفقًا لوكالة "رويترز".

إذ جاء ذلك على الرغم من المخاوف والتحذيرات من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، وفي ظل تفاؤل المستثمرين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدمًا في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد.

إذ نزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.573، وزاد اليورو 0.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسبة قوية.

وزاد الإسترليني إلى 1.3242 دولار، ثم استقر عند 1.3219 دولار، مرتفعًا 0.1%، ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية قليلًا إلى 89.75 بنس.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجّلت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا مقابل الجنيه المصري، إذ استقر الريال السعودي عند 4.15 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.27 جنيه للشراء في بنك الأهلي المصري.

أما اليورو فسجّل أعلى سعرًا للشراء في 9 بنوك، هي: بنك مصر، وبلوم، ومصرف أبوظبى الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والعربي الدولي، والتعمير والإسكان بـ18.48 جنيه، فيما سجّل الجنيه الإسترليني استقرارًا عند 20.65 جنيه في بنكي مصر، وبلوم.