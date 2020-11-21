الدولار يستقر في البنوك اليوم السبت

استقرت أسعار صرف الدولار ، اليوم السبت، استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 6 قروش في البنوك وشركات الصرافة خلال 8 أيام، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه للبيع مقابل 15.59 جنيه للشراء.

وجاء بنك قطر الوطني، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

فيما باع 11 بنكًا هي قناة السويس، والمشرق، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية، و"hsbc" الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.15 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.27 جنيه للشراء في بنك الأهلي المصري.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء فى 9 بنوك، هي "مصر"، وبلوم، ومصرف أبوظبى الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والعربي الدولي، والتعمير والإسكان بـ18.48 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.65 جنيه في بنكي مصر، وبلوم.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن تراجع الدولار واستقراره دون زيادة يساعد على استقرار الأسعار في الأسواق.

وأشار إلى عدم وجود شكاوى من عدم توافر الدولار، فهناك وفرة في المعروض، كما أن فتح الاعتمادات المستندية لتوفير السلع الاستراتيجية يسير في وتيرة واحدة، فضلًا عن وجود مخزون في الأسواق.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أن تشهد أسعار الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.