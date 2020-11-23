الدولار يستقر و6 بنوك الأقل سعرا للشراء بـ15.57جنيه

سجّل الدولار بداية التعاملات اليومية اليوم الاثنين، استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر.

وكان الدولار قد تراجع مقابل الجنيه 6 قروش في البنوك وشركات الصرافة الاسبوع الماضى، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه مقابل 15.59 جنيه.

وجاء بنك قطر الوطني، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

فيما باع 6 بنوك " كريدى اجريكول، مصر إيران للتنمية، الاستثمار العربى، العقارى المصرى، الاهلى المتحد ، hsbc" الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك قطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء فى بنك واحد "قطر الوطنى" بـ18.60 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني ارتفاعا عند 20.75 جنيه في بنك واحد "المصرف العربي الدولي".

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار اليوم الاثنين قد شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.