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برلين: برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا يبدأ الشهر المقبل

ألمانيا حجزت أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات

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أ ش أ
10:35 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
لقاح كورونا

لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الإثنين، أن بلاده قد تبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الشهر المقبل.

وقال سبان، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، لافتا إلي أنه عقب ذلك يمكن البدء على الفور بحملات التطعيم".

وأشار إلى أنه طلب من الأجهزة المعنية في البلاد أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر المقبل، مضيفا أن التنسيق بينهم يسير على ما يرام.

وأكد سبان أن ألمانيا حجزت أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات عبر المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

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