إيساف ينقذ نفسه من السجن بالتصالح: "الصلح خير"

أعلن الفنان إيساف، انتهاء القضية التي صدر فيها ضده حكمًا بالحبس 6 أشهر في شهر أكتوبر الماضي، لاتهامه بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي، وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة، وذلك بـ"التصالح" مع الأطراف المتنازعة.

وكتب إيساف، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلًا: الحمد لله، خلصت القضية علي خير ودائما الصلح خير.

واستطرد: "الحمد لله خلصت القضية على خير، كل الشكر والتقدير لمن بذلوا كل غالي من أجل تسوية الخلاف".

وتابع: "قد أثمرت جهودهم بالصلح والحمد لله أمام المحكمة بجلسة اليوم، وأتوجه بالشكر لقضاء مصر الشامخ على عدالته والشكر موصول لكل الناس اللي وقفت جنبي وأخص بالشكر، صديقي الغالي على قلبي شندي يحيى، المستشار أحمد الطماوي، وأشرف المحامي، والمستشار تامر عبد المعطي، ومصطفى المحامي".

ومنذ أيام طرح الفنان إيساف، فيديو كليب فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "كارثة" عبر وقع المشاهدات يوتيوب، وتنتمي لنوعية الأغاني الدرامية.

أغنية كارثة، من كلمات محمد سعد، ألحان محمد مجدي، توزيع أحمد عبد السلام.

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان إيساف أحدث فيديو كليب له بعنوان "كل سنة وانت طيب"، والذي يعرض الآن على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

أغنية كل سنة وإنت طيب، من كلمات طاطا النوبي، ألحان وتوزيع محمد حريقة، إخراج محمد أنيس، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: "كل سنة وانت طيب.. ياللي فاكره قلبي طيب.. كل سنة وانت طيب.. جمالك حبيبتي بشوفه بدوخ.. وبتعب حبيبتي لأنك صاروخ.. ورغم إنّي دايما بقابل بنات.. بس انتِ عملتي في قلبي شروخ".