لجان العياط تستقبل الناخبين بالكمامات والكحول

توافد عشرات الناخبين على صناديق الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط، بمحافظة الجيزة، للتصويت في الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة، لتسيير العملية الانتخابية.

ووفرت اللجان الانتخابية بمدينة العياط الكمامات الطبية والكحول أمام أبواب الدخول، لتوفير الحماية والسلامة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال أحمد عمر عبدالمنعم، أحد ساكني مدينة العياط، إنّه جاء إلى مقر اللجنة الانتخابية لاختيار من يمثله في مجلس النواب في أول أيام جولة الإعادة في الدائرة الثالثة، مشيرا إلى أنّ العملية الانتخابية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات واجهتنا، وأنّ القائمين على العملية الانتخابية يؤدون دورهم بشكل منتظم، في الساعات الأولى من بدء التصويت في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب.

وأضاف عبدالمنعم، لـ"الوطن"، أنّ لجان الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، نفذت الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من حيث وجود بوابات التعقيم داخل المقار الانتخابية والمطهرات والكمامات، مطالبا جميع أهالي الدائرة الثالثة بالنزول إلى اللجان الانتخابية للتصويت في انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات حق أصيل لكل مواطن مصري.

ويتنافس في الدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، 4 مرشحين 2 حزبيين و2 مستقلين في جولة الإعادة للفوز بمقعدين فقط داخل مجلس النواب المقبل.