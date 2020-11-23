إصابة أمين شرطة في حادث أثناء توجهه لتأمين انتخابات "النواب" بالفيوم

أُصيب أمين شرطة باشتباه كسر في الترقوة اليمنى، إثر تعرضه لحادث، حيث انقلبت به دراجته البخارية أثناء ذهابه لعمله في تأمين الانتخابات البرلمانية بمركز إطسا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الرائد هيثم طلبة رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد بإصابة شعبان إبراهيم علي (43 عامًا) باشتباه كسر في الترقوة اليمنى، حيث تعثر في "حجر" خلال استقلاله دراجة بخارية متوجهًا إلى عمله لتأمين أحد اللجان الانتخابية بمركز إطسا، وذلك أمام عمارات 66 بمنطقة الفيوم الجديدة، ونُقل إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتُجرى عملية الاقتراع في 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرًا انتخابيًا بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخبًا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ويستقبل مركز إطسا الناخبين في 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.

ويتنافس 14 مرشحًا على 7 مقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى، حيث يتنافس 4 مرشحين على مقعدين في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا، بينما يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد بالدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس، فيما يتنافس 4 مرشحين على مقعدين في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق.