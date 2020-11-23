التضامن تطلق "تتلف في حرير" بالشراكة مع تحيا مصر لتنشيط صناعة النول

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر"، المبادرة الرئاسية "تتلف في حرير"، لتشجيع وتنشيط صناعة النول المصري، إذ تسعى لتطوير منتجات الأنوال الممثلة في "السجاد، الكليم، الكوفرتة، والشال"، لتعظيم فرص العمل خاصة في الريف وتسويق المنتجات المصرية بالخارج عالميًا.

تقنين وضع مصنعي السجاد لتحويلهم من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي

وتهدف المبادرة لتشغيل قوى بشرية معطلة، لتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم، وتقنين وضع مصنعي السجاد على مستوى الجمهورية، لتحويلهم من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، إضافة للنهوض بصناعة السجاد والمفروشات من خلال منظومة جيدة للتدريب الموسع والتصميم المتنوع والراقي.

وأكدت وزارة التضامن، أنّ المبادرة تهدف لتعزيز عمل التعاونيات الإنتاجية وتنشيطها وتشجيعها على التشبيك والشراكة مع القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل بالمنازل والورش الصغيرة في الريف، ودعمها بالخامات المطلوبة، والمساهمة في الحد من هجرتهم الداخلية.

إنشاء بوابة إلكترونية خاصة لتسويق منتجات السجاد والكليم والشال والمفروشات

وتسعى المبادرة للتغلب على صعوبة التسويق داخليًا وخارجيًا، من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة لتسويق منتجات السجاد والكليم والشال والمفروشات، والتنسيق مع الفنادق والنوادي الكبيرة لإقامة معارض بتكلفة رمزية، تحت رعاية صندوق تحيا مصر، ودراسة جلب بعثات مشترين من أجانب من الخارج، فضلا عن زيادة عدد المعارض الموسمية التي تقام في مصر، مع تسهيل إجراءات ورسوم الاشتراك في المعارض، وتسهيل تكلفة الاشتراك في المعارض، وتخصيص بعض المتاجر لعرض المنتجات مع حصولهم على نسبة من الأرباح.

التغلب على عدم وجود غطاء تأميني أو صحي للعاملين بقطاع الصناعات اليدوية

وأكدت وزارة التضامن، أنّه سيتم التغلب على عدم وجود غطاء تأميني أو صحي للعاملين بقطاع الصناعات اليدوية، والتسويق لوجوب عمل تأمينات للعمالة غير المنتظمة وضمهم للقطاع الرسمي والتأميني، وبحث إمكانية التأمين على العاملين بقطاع الصناعات اليدوية، وربط ذلك بغطاء صحي، كما سيتم التعاون مع غرفة الصناعات اليدوية والجهات المختصصة لتقنين واعتماد سياسات التسعير ومعايير جودة عن طريق الخبراء المتخصصين، من أجل التغلب على عدم وجود نظام لمراقبة جودة المنتجات والتسعير.

وفيما يتعلق بتهريب السجاد الإيراني والتركي داخل البلاد بتكلفة أقل، تسعى المبادرة للمراقبة الجيدة للمواني، لوقف تهريب السجاد لداخل البلاد، وزيادة التنافسية المصرية، وتطوير تصميمات متنوعة للرد على احتياجات طلب السوق المتنوع، وسيتم التنسيق مع معهد البحوث الزراعية، لبحث إمكانية زراعة شجر التوت داخل مصر، ما يوفر فرص عمل للقائمين على العمل، وتوفير تكاليف استيراد الحرير من الخارج، وذلك للتغلب على ضعف إنتاج الحرير الطبيعي المصري.