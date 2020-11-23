"تحيا مصر": رابع قافلة للمواطنين الأكثر الاحتياجا تدخل موسوعة "جينيس"

قال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم في صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق القافلة لخدمة المواطنين في 27 محافظة وبدأ في توزيع المحتوى من أطعمة في مبادرة "بالهنا والشفا" بناء على توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوزيع البطاطين وملابس شتوية مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف "خليفة" خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “CBC” ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لم يكن مطروحا ولكن أثناء تجهيز الخدمات لمليون أسرة تحققت أرقام كبيرة لذا بدأ التفكر في إمكانية دخول الموسوعة بسبب وجود أرقام غير مسبوقة في مختلف دول العالم وبالفعل تم تسجيل رقمين وتم التقدم للحصول على الثالث بعد التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن هذه هي القافلة الرابعة التي تقدم خدمات للمواطنين الأكثر احتياجا، وتم تسجيل رقمين الأول خاص بأكبر حملة للتبرع للمواد الغذائية (300 ألف صندوق) والثاني بالتبرع لأكبر كمية من الدواجن 2 مليون كيلو جرام من دجاج رغم اشتراطات جينيس الدقيقة جدا، وتم التقدم للحصول على رقم قياسي ثالث بعد تسجيل أكبر قافلة شاحنات في العالم (470) لتكسر الرقم الهولندي المدرج في الموسوعة العالمية.

موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبارة عن كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحوي أرقاما قياسية عالمية معروفة، ويعد هذا الكتاب هو الكتاب الأكثر مبيعا على الإطلاق وبدأت أول نسخة منه في عام 1955 عن طريق شركة "جينيس"، وبدأت الفكرة عندما عمد السيد هيوغ إلى كل من "نوريس" و"روس ماكويرتر" وكالة لتقصي الحقائق في لندن بإنجلترا مهمة جمع ما أصبح في ما بعد "كتاب جينيس للأرقام القياسية"، وصدرت النسخة الأولى في 27 أغسطس 1955" ليتصدر الكتب الأكثر مبيعا بلحلول عيد الميلاد في العام نفس.