عاجل.. استثناء كافيتريات المطارات ومحطات القطارات من "مواعيد الغلق"

أصدَر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً يستثني فيه كافيتريات المطارات ومحطات القطارات من مواعيد الغلق.

ونصت المادة الثالثة من قرار "العناني"، الذي حمل رقم 512 لسنة 2020، والذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية منذ قليل، على: "تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً، والمتواجدة بالموانئ الجوية، والبحرية، والبرية، أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة، أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن".

يأتي ذلك بعد أخذ رأي وزيرالسياحة للاتحاد المصري للغرف السياحية، والعرض على مجلس الوزراء.