عاجل.. استثناء أنشطة ومحال الفنادق من قرار "مواعيد الغلق"

أصدَر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد غلق وفتح عدد من المنشآت السياحية.

واستثنت المادة السادسة من قرار "العناني"، والذي حمل رقم 512 لسنة 2020، والذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية منذ قليل، كل الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها من قرار "تحديد مواعيد الغلق"، على أن تخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.

كما تضمن القرار على أن تكون فترة عمل "كازينوهات ألعاب المائدة" على مدار الـ24 ساعة.

واشتمل القرار على إمكانية تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

وتضمن القرار أنَّ يتمّ التنسيق بين وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة بتطبيق أحكام "مواعيد الغلق"، أو أي تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن.

يأتي ذلك بعد أخذ رأي وزير السياحة للاتحاد المصري للغرف السياحية، والعرض على مجلس الوزراء.