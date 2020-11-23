مياه البحر الأحمر تنتهي من إحلال وتجديد شبكة عرب الغردقة

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه بمنطقة العرب، التي تم تنفيذها ضمن خطة المحافظة للتطوير الحضري لأحياء مدينة الغردقة.

وقال المهندس محمد عيسى، رئيس شركة المياه، إن الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط شبكات المياه الرئيسية والفرعية بجانب رفع كفاءة محطات الرفع وتأهيل شبكات المياه جاء لاستيعاب الضخ طوال ٢٤ ساعة وإلغاء نظام المناوبات، طبقاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

كما أعلنت شركة المياه عن ضخ المياه بمنطقة الأمل في القصير و ١٧ تقسيم ( عمر بن الخطاب - الحجاز - عثمان بن عفان - على بن أبى طالب - ابو بكر - المنتزه - الفيروز-الحدائق - القدس - الزهور - الكوثر - الشروق - المدينه المنوره - النزهه - مكه) يوم الأحد من كل أسبوع بديلا عن يوم الإثنين، وسيتم ضخ المياه بمنطقه الجمعيه يوم الاثنين بديلا عن الأحد و ذلك ابتداءا من يوم الأحد القادم.

وفي مدينة سفاجا تفقدت هدي المغربي، رئيس المدينة، عددا من مشروعات الإنشاءات بالمدينة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة سير الأعمال بها، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،

كما قامت "رئيس المدينة" بالمرور على عمليات رفع منسوب مطابق الصرف الصحي بشوارع المدينة، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المدينة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المدينة ، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت "رئيس المدينة" على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.