إقبال متوسط على لجان إعادة "النواب" بالفيوم

شهدت لجان الاقتراع بدوائر الإعادة بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى من عملية الاقتراع، فيما حرص القضاة وأعضاء لجان الاقتراع والناخبين على ارتداء الكمامات الواقية خلال دخولهم لعملية التصويت، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وانتشر شباب حزب مستقبل وطن أمام اللجان المختلفة، وقاموا بتوزيع الكمامات على الناخبين قبل دخولهم للجان بالإضافة إلى تعقيم أيديهم بالكحول.

وأقبل كبار السن والسيدات على الإدلاء بأصواتهم في اللجان المختلفة منذ بداية فتحها، ومن المتوقع زيادة عملية الاقتراع بعد الساعة الثانية ظهرًا عقب خروج الموظفين من أعمالهم.

جدير بالكر أنّه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

وقُسمت اللجان كالتالي، 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألف و60 ناخباً، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألف و707 ناخباً.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشدداً على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.