إقبال متوسط على لجان إعادة "النواب" بالفيوم
شباب حزب مستقبل وطن يوزعون كمامات وكحول على الناخبين
كتب:
أسماء أبو السعود
01:43 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
بالكمامة.. إقبال متوسط على لجان الاقتراع في الساعات الأولى بالفيوم
شهدت لجان الاقتراع بدوائر الإعادة بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى من عملية الاقتراع، فيما حرص القضاة وأعضاء لجان الاقتراع والناخبين على ارتداء الكمامات الواقية خلال دخولهم لعملية التصويت، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وانتشر شباب حزب مستقبل وطن أمام اللجان المختلفة، وقاموا بتوزيع الكمامات على الناخبين قبل دخولهم للجان بالإضافة إلى تعقيم أيديهم بالكحول.
وأقبل كبار السن والسيدات على الإدلاء بأصواتهم في اللجان المختلفة منذ بداية فتحها، ومن المتوقع زيادة عملية الاقتراع بعد الساعة الثانية ظهرًا عقب خروج الموظفين من أعمالهم.
جدير بالكر أنّه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.
وقُسمت اللجان كالتالي، 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألف و60 ناخباً، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألف و707 ناخباً.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين، مشدداً على التنسيق المتكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وتأمين اللجان الانتخابية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.