محافظ أسوان يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان الاقتراع وغرفة العمليات

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في اللجان بمقرات مدارس شجرة الدر الابتدائية المشتركة، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين، كما تابع من غرفة العمليات الرئيسية انتظام فتح لجان الاقتراع بإجمالى 373 لجنة فرعية مخصصة لاستقبال مليون و39 ألف و51 ناخبًا وناخبة.

وأكد اللواء أشرف عطية، تهيئة وتوفير المناخ الملائم لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى سهولة تامة، من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضي لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، مشيراً إلي أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط.

وأوضح "عطية"، التشديد على الجهات المعنية بمراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لافتاً إلى أنه قبل انطلاق ماراثون الانتخابات تم تعقيم اللجان وتطهيرها.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وبالنسبة للدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.