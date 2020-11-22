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ضبط 3 سيارات نقلة محملة بـ3.7 طن خام ذهب في أسوان

مخفاة داخل 118 جوالا

كتب:

الوطن
08:48 ص | الأحد 22 نوفمبر 2020
ذهب

ذهب

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط 3 سيارات نقل مُحمل عليها (118 جوالًا بداخلها أحجارًا تحتوي على خام الذهب وزنت 4.750 طن- أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور "هيلتي"- أسطوانة بوتاجاز).

بمواجهة قائديها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب من الأحجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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