ضبط 3 سيارات نقلة محملة بـ3.7 طن خام ذهب في أسوان

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط 3 سيارات نقل مُحمل عليها (118 جوالًا بداخلها أحجارًا تحتوي على خام الذهب وزنت 4.750 طن- أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور "هيلتي"- أسطوانة بوتاجاز).

بمواجهة قائديها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب من الأحجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.