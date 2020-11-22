ضبط 3 سيارات نقلة محملة بـ3.7 طن خام ذهب في أسوان
مخفاة داخل 118 جوالا
كتب:
الوطن
08:48 ص | الأحد 22 نوفمبر 2020
ذهب
تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط 3 سيارات نقل مُحمل عليها (118 جوالًا بداخلها أحجارًا تحتوي على خام الذهب وزنت 4.750 طن- أداة حفر وتكسير الأحجار والصخور "هيلتي"- أسطوانة بوتاجاز).
بمواجهة قائديها اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب من الأحجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.