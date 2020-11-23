صور.. انتخب واطمن على صحتك في لجان قنا

حرصت حملة "100 مليون صحة" بالوقف في قنا، التي تجري فحوصات أمراض السكر والضغط والمستعصية، على الكشف على الناخبين، وتواجدت فرقة كبيرة من الحملة داخل المقرات الانتخابية بمركز قنا، ومنها لجنة مدرسة السادات الابتدائية بالدندراوية.

ورحب الناخبون بالمبادرة التي تحاول جاهدة الوصول إلى المواطنين أينما وجدوا، في المنازل والوحدات الصحية والأحداث التي تشهد تجمعات مثل الحدث الحالي من الانتخابات في جولة الإعادة.

وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحية بقنا، إنّ الحملة تفعل أقصى ما في وسعها للوصول للمواطنين المستهدفين بالحملة في كل مكان، ومنها لجان الانتخابات.

وترأس حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام فتح اللجان أمام الناخبين قبيل بدء التصويت، لافتا إلى تجهيز الغرفة بالأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

وأكد نائب المحافظ أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر، لرصد أي معوقات والتعامل الفوري مع أي بلاغ بشأن العملية الانتخابية، موضحا أنّ جميع اللجان فتحت في موعدها وبشكل منتظم.