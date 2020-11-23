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العثور على رضيع داخل حقيبة أمام مسجد بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
11:51 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
العثور علي طفل أمام مسجد

العثور علي طفل أمام مسجد

عثر أهالي قرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، على طفل داخل حقيبة ملقاة أمام مسجد الهريم بالقرب من المدافن.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد عثور أهالي قرية أسمو العروس بمركز ديرمواس، على طفل رضيع داخل حقيبة ملقاة أمام مسجد بالقرب من المدافن.

وانتقلت قوات أمن المنيا إلى مكان البلاغ، وتم التحفظ على الطفل، ونُقل إلى المستشفي العام لتوقيع الكشف عليه ورعايته، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت نقل الطفل لدار رعاية اجتماعية، وإجراء تحريات البحث الجنائي لكشف هويته ومحاولة التوصل لأهليته.

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