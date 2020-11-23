ضبط 1299 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع..

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (3,87 طن كبدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ) بمحافظة الجيزة .

ضبط (10 طن كسر مكرونة لإعادة تدويرها - 10 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر) ، تمهيداً لإعادة إدخالها فى عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية ) بمحافظة القليوبية.

ضبط ( 10,776 عبوة شيكولاته ،بسكويت ،نعناع ، لبان ، صلصلة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها – 2,000 عبوة "شيكولاته ، حلوى ، نعناع ،لبان تم محو وإعادة طباعة تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة عليها - 11 قطعة شبلونة خشبية مختلفة الأحجام والأشكال تُستخدم فى طباعة تواريخ الصلاحية الجديدة – 4 عبوة مذيب أحبار – أحبار تستخدم فى الكتابة أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مطبعة بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف) بمحافظة كفر الشيخ - بحوزته ( 5 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص للمخابز البلدية والمحظور تداوله بالأسواق ، قام بتجميعها دون وجه حق بغرض إعادة نخلها وتعبئتها كدقيق فاخر قدرت قيمتها بـ (27,250 جنيه) .

ضبط ( 62,750 قطعة كمامة طبية – 225 لتر كحول مطهر) بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (60 طفاية حريق مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية وغير مطابقة للمواصفات – 250 طفاية حريق تحت التجهيز والتعبئة بدون البيانات – 1,050 جسم طفاية ، قاعدة طفاية ، خرطوم طفاية مستلزمات إنتاج – 4 إسطونة أكسجين لحام أدوات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتصنيع طفايات الحريق بدون ترخيص ) بمحافظة القليوبية.

ضبط (4 طن دهانات مجهولة المصدر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الدهانات والبويات بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

ضبط (4,65 طن مبيدات زراعية معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر – خط إنتاج – 2000 عبوة فارغة مستلزمات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك "مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية" بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.