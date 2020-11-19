ضبط 1296 قضية تموينية خلال 24 ساعة

انفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1296 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 5 أطنان مقطعات دواجن، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "مالك مجزر لذبح الدواجن - كائن بمحافظة الشرقية".

"5 أطنان دقيق بلدي مدعم استخراج 82% مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، بحوزة "مالك مخزن لتجارة الأعلاف – كائن بمحافظة كفر الشيخ" قام المذكور بتجميعه دون وجه حق بغرض التدوير وإعادة تعبئته كدقيق فاخر، قدرت قيمتها بـ 27,250 جنيها، وكذا 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 6,76 طن عصائر فواكة معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ بحوزة "المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج العصائر "دون ترخيص" – كائن بمحافظة الإسكندرية".

ضبط "6 أطنان مكرونة – ملح طعام مجهولة المصدر" تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة المنوفية".

ضبط "3,77 طن سكر حر، مسلي، سمسم مجهولة المصدر، 600 عبوة حلاوة طحينية دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "مالك مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية دون ترخيص – كائن بمحافظة المنوفية".

ضبط "4,2 طن منظفات صناعية - صابون سائل - مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص كائن بمحافظة الشرقية".

ضبط "المدير المسؤول عن مخبز بلدي كائن بمحافظة القاهرة" لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 1,144,034جنيها من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب في منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 3,2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص – كائن بمحافظة الشرقية".

ضبط القائم على إدارة إحدى الصفحات الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقيامه بالترويج لأدوية، خاصة بعلاج مرض السرطان مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بوزراة الصحة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه للعبوة الواحدة.. وضبط بحوزته "3 عبوات من العقار المشار إليه".

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 103 قضايا بإجمالي مضبوطات 152847عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.