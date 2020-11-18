ضبط 1288 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 8,45 طن "هياكل دواجن – مقطعات وفيليه دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة "المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن" بمحافظة القليوبية.

ضبط "مالك مخبز بلدي – بمحافظة القاهرة" لتصرفه في 16,2 طن "دقيق بلدي مُدعم" قدرت بنحو 88,290 جنيه" ببيعها في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز مستولى على أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل.

ضبط 1,94 طن "سكر تمويني مدعم" مخصص للبطاقات التموينية قدرت قيمتها بـ16.490 جنيه عقب تجميعها لإعادة تعبئتها كسكر حر – 100 كيلو جرام "سكر تمويني مُدعم" مُعاد تعبئته داخل عبوات مقلدة "سكر حر" خلافاً للحقيقة.. بحوزة "المدير المسؤول عن مخزن لتعبئة السكر الحر "دون ترخيص" بمحافظة الجيزة.. تمهيدا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين.

ضبط قائد سيارة "نقل" حال سيره بمحافظة الشرقية، وبحوزته 70 إسطوانة بوتاجاز "صغير الحجم" قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت قيمتها بـ9,450 جنيه وأقر بتحصله عليها من حصة أحد المستفيدين من مشروع شباب الخريجين ونطاق توزيعه بمنطقة مشتول السوق بمحافظة الشرقية وبالاستعلام من المصنع عن الكميات المنصرفة إليه تبين أنه تم صرف كمية قدرها 590 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، خلال شهر نوفمبر الجاري قدرت قيمتها بـ 79,650 جنيه قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها للمتهم.

ضبط المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز كائن بمحافظة الإسكندرية لتصرفه في 852 إسطوانة بوتاجاز "صغيرة الحجم" ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.. قدرت قيمتها بـ 115,020 جنيه.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط 10 قضايا بإجمالي مضبوطات 17,587 عبوة سجائر – 26,5 طن "مواد خام" مستلزمات لإنتاج المعسل – 150 كيلو جرام "معسل" منتج نهائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.