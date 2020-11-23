"مصر الرقمية" ترد على مخاوف المواطنين: الحكومة لا تملك صلاحية معرفة بياناتك

تحرص الدولة على تقديم أحدث الخدمات الرقمة لتسهيل علي المواطن استخراج معظم الأوراق الرسمية عن طريق الإنترنت، ومن خلال بوابة مصر الرقمية، التي تقدم كافة الخدمات للمواطن عن طريق الانترنت، وتتبع الحكومة المصرية

ولكن يظل السؤال الذي يشغل بال الكثير منا: هل البيانات التي يتمّ إدخالها مؤمنة بشكل كامل؟ لذلك حرصت بوابة مصر الرقمية على الإجابة عن كل التساؤلات والمخاوف التي داهمت المواطن.

ومن خلال بوابة مصر الرقمية، يمكن للمواطن تصفح الأسئلة الشائعة، وستجد إجابة كل ما يجول في رأسك، وإن لم تجد الإجابة على سؤالك لا تقلق، أرسل للبوابة وسترد على الفور.

وتعتمد الحكومة على الرقمنة في كل شيء، وكل المستندات والوثائق وتعاملات المواطنين، ستكون موجودة ومرتبطة إلكترونيًا على البريد الإلكتروني للحفاظ على الأوراق من الإهمال، كما أنّ كل عمليات تبادل الوثائق ستتم إلكترونيًا فقط بين المؤسسات الحكومية من خلال شبكة "فايبر"، التي تعمل من خلال تكنولوجيا متطورة، ما يقضي على أزمة "السيستم واقع".

ويرصد التقرير التالي شرح مفصّل عن وثيقة الخصوصية والأمان:

- لا تملك الحكومة صلاحية الوصول إلى بياناتك الشخصية أو المالية.

- تستخدم بوابة "مصر الرقمية" أحدث تقنيات الحماية، للتأكّد من أن بياناتك ومعلوماتك الشخصية مُؤمَّنة بالكامل، ولا يمكن لغير المُصرَّح لهم الوصول إليها تحت أى ظرف.

- يمكنك مراجعة وثيقة الخصوصية والأمان لمزيد من المعلومات.

- بياناتك في يد أمينة، جميع بياناتك ومعلوماتك مُؤمّنة بالكامل من قبل بوابة مصر الرقمية.

جدير بالذكر، أنَّ استراتيجية مصر الرقمية تستهدف من خلال العمل على نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين وبما يحقق الشمول الرقمي، بناء جيل متعلم وقادر في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل التوجه العالمي للرقمنة والتوسع في استخدامها في كل المجالات والقطاعات، واعتماد أساليب ونظم الإدارة الحديثة على المعلومات والتقنيات الحديثة.