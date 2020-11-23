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محمود مسلم

مصطفى حسني يحاضر في ندوة عن "رجل الأمن القوي الأمين" بكلية الشرطة

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الوطن
12:20 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
جانب من الندوة

جانب من الندوة

نظمت أكاديمية الشرطة، ندوة دينية تثقيفية لطلبة السنة الرابعة بكلية الشرطة حاضر فيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

جاء ذلك في إطار الحرص على نشر الفكر المستنير والوعي السليم لمفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن البرنامج الثقافى لأكاديمية الشرطة في العام الدراسي الحالي2020/2021م.

ودارت الندوة حول موضوع "رجل الأمن القوي الأمين" كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمني المتمثلة في خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم مع التحلّي بحُسن الخُلق، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأعقب تناول محاور الندوة فتح باب المُناقشة مع طلبة الكلية، وتم الرد على تساؤلات واستفسارات بعض الطلبة فيما يتعلق بموضوّع الندوة.

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