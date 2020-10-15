الداخلية: تخريج أول دفعة "حقوق" من كلية الشرطة

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنّه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنّ التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله، حدّثت وزارة الداخلية، مفردات مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها، والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لعل ما نشاهده اليوم يؤكد أنّ وزارة الداخلية تسير على الدرب الصحيح بخطى ثابتة، حيث يصطف بين الخريجين أول دفعة من الملتحقين بكلية الشرطة من الحاصلين على ليسانس الحقوق، الذين قضوا عامين للدراسة بكلية الشرطة، وجرى تزويدهم خلالها بالعلوم الشرطية والمهارات الميدانية التي تؤهلهم للانضمام لزملائهم لأداء الرسالة الأمنية، مع التركيز على تعميق الجوانب الاجتماعية للوظيفة الشرطية، وتوطيد علاقات المشاركة والتعاون المثمر مع الجمهور".

وتابع :"وإدراكًا بأنّ الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة تتطلب من رجل الأمن ألا يكون نمطا جامدًا تقف معارفه وعلومه عند قدر ثابت، جرى إلحاق تلك النخبة بدورات متقدمة في اللغات الأجنبية، كما أتيحت لهم الفرصة للالتحاق بالدراسات العليا في القانون، وذلك بهدف ترسيخ فكر متكامل لديهم يمتزج فيه العلم القانوني بمهارات العمل الشرطي، مع المستوى الثقافي المتميز والإدراك الواعي لتحديات العمل الأمني، الأمر الذي تكون محصلته إعداد أجيال من رجال الشرطة مزودة بقدرات وظيفية عصرية تحقق التفاعل المدرك مع المجتمع ومشكلاته وتعزيز قدراتها على مواجهة عالم الجريمة الذي أصبح يعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة كأدوات تخدم أهدافهم ومخططاتهم".

واستطرد: "السادة الحضور، تعبر مسيرة العمل الشرطي مرحلة دقيقة في خطواتها عظيمة في اهتماماتها رحبة في آمالها وطموحاتها، والشرطة في قلب هذه الملحمة تتلاحم وتتفاعل مع الأهداف الوطنية، تتعامل مع المخاطر والتحديات وتزود بالغالي والنفيس لحسم المواجهة مع الجريمة والمجرم لصالح أمن الوطن والمواطن، عقديتنا في هذا راسخة بأنّ الأمن للإنسان قضية حياة ووجود، وللمجتمع ضرورة للتقدم والازدهار".

وقال توفيق: "وهنا تحقق الاستراتيجية الأمنية تطورا نحو الأفضل والأمثل خلال استيعاب دروس الماضي وقراءة معطيات الحاضر ورصد آفاق المستقبل، فلا يمكن لأجهزة الأمن أن تسقط من حسابها ما يجري حولها من أحداث ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتحولات إقليمية وعالمية، وما قد تفرزه من ظواهر إجرامية".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.