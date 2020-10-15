عاجل.. خريجو كلية الشرطة يؤدون يمين الولاء أمام الرئيس السيسي

أدى خريجو كلية الشرطة، يمين الولاء خلف اللواء الدكتور نضال يوسف كبير معلمي كلية الشرطة، خلال حفل خرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.