قرارات ينتهي موعدها نهاية نوفمبر.. منها التصالح في مخالفات البناء

بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، تنتهي المهلة المحددة لعدد من القرارات والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، منها ما تم مد المهلة الخاصة بانتهائها عدة مرات، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، القرارات المقرر انتهائها في نهاية شهر نوفمبر الجاري، كالتالي:

1- انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء

قبل انتهاء المهلة بساعات قليلة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء عن مد مهلة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، ليستمر تلقي الطلبات من المواطنين.

ووجهت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بالتسهيل على المواطنين تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتجنب عقوبة قطع المرافق والغرامة والإزالة، وقد يصل الأمر للحبس.

2- انتهاء مهلة طلبات التقديم للعداد الكودي

في نهاية شهر أكتوبر، وقبل انتهاء المدة المقررة للتقديم على طلبات العداد الكودي، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مد مهلة التقدم لطلبات العداد الكودي، على أن تنتهي المهلة نهاية نوفمبر الجاري.

وجاء قرار مد مهلة التقدم للعداد الكودي، نظرا للإقبال الشديد من جانب المواطنين على التحويل للعداد الكودي، وفي إطار توجهات بالتيسير على المواطنين، وجاء ذلك القرار بعد مد مهلة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية نوفمبر.

3- آخر فرصة لسداد القسط الأول للمصروفات الدراسية لعام 2020

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من الضوابط والشروط لدفع المصروفات المدرسية واقساطها، كما حدد الوزير آخر موعد لسداد القسط الأول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021/2020، ليكون في موعد آخره 30 نوفمبر الجاري.

وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط الأول في الموعد المحدد، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من الموعد، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حافظًا على حقهم في التعليم، مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

4- انتهاء التقديم في مبادرة صنايعية مصر

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة للحفاظ على التراث، أطلق صندوق التنمية الثقافية مبادرة "صنايعية مصر"، حيث بدأ التقديم لقبول الدفعة الثانية لعام 2020 من الدارسين في مبادرة صنايعية مصرمن الفترة 10 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وعلى الراغبين في التقديم للدراسة بالمبادرة ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط، أو ملء الاستمارة إلكترونيًا علي موقع صندوق التنمية الثقافية في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري.

5- انتهاء التقديم لاستقبال الطلاب الوافدين الجدد للدراسة في مصر

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن استمرار تلقي طلبات الوافدين الجدد للدراسة في مصر في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري.

وحددت الإدارة عدد من المستندات التي يجب تقديمها للدراسة في مصر مثل: "أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية، صورة جواز السفر تكون سارية، صورة شهادة الميلاد، عدد 7 صور شخصية 4×6 سم، سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي".