رئيس مياه القناة: تشغيل محطتي "عين غصين وأبوعياد" بعد تطويرهما

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمحطة مياه "عين غصين الكرنك" إلى جانب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد من محطة مياه "أبوعياد المدمجة" بسعة 60 لتر/ ثانية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من استكمال أعمال التطهير فى عدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية منها شارع الجيش باستخدام السيارة الفاكيوم بدءاً من شارع عدلى إلى تقاطع نفق الثلاثينى، كما تم استكمال تطهير شارع هدى شعراوي، وشارع الغابة، وشارع سوريا والجيش حتى شارع داود حمدان مع محمد على، وشارع ثروت مع شارع سيتى، وشارع الكرنك الى شارع محمد على.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد منها حى المناخ، وحى العرب، وحى بورفؤاد، وحى الزهور، ومنطقة عمرو بن العاص، والخط العمومى لمنطقة على أبو طالب القديم بشبكات الزهور، وتطهير خط صرف بمنطقة بلال بن رباح، وتطهير غرف تفتيش عمارات 62 أ- ب و 65-66 بالمناخ.

ولفت "عصمت" إلى تطهير شبكة مياه حي الأربعين بمحافظة السويس بمدخل منطقة كفر حودة أمام السكة الحديد، وتغيير غطاء إحدى البيارات المكسورة حفاظا على أرواح المارة من المواطنين، مضيفا أن أعمال الملس والتطهير للشبكات ما زالت مستمرة في عدة مناطق بمحافظات القناة.

وأكد رئيس مياه القناة اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة للعام المالى 2020 /2021، لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.