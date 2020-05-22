مدن جامعة القناة تستعد لاستقبال المصريين العائدين من الخارج

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، انتهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بالمدينة الجامعيه للبنات لاستقبال أبناء مصر العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي ضمن استعدادات وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة توافر كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، كما حرصت على الاطمئنان على تعقيم المباني والغرف وتوافر الكمامات والقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

وأشارت إلى تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية، وكذلك تعقيم المدينة وتجهيز عيادة لطب الأسرة وأخرى للحميات وثالثة للأمراض الصدرية، فضلًا عن تزويد المدينة بكابينة تعقيم.

وأكدت رئيس الجامعة وضع خطة لاستقبال العائدين من الخارج، تشمل تعقيم الأمتعة وقياس درجة الحرارة، ورصد أي أعراض خاصة تتعلق بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي، موضحة أنه فى حال ظهور أي أعراض سينقل المواطن إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي، كما سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.