القبض على 4 أجانب لسرقتهم نصف مليون جنيه من شركة استيراد

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف مديرها اللواء نبيل سليم، في القبض على 4 عمال أجانب لسرقتهم 410 آلاف جنيه من داخل شركة استيراد بالسلام، وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين تمكنوا من تكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشركات، واستغلوا عملهم كعمال وتسللوا إلى الشركة لسرقتها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المقدم قدري الغرباوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بورود بلاغ من صاحب شركة استيراد وتجارة الأقمشة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة نصف مليون جنيه من داخل المكتب الخاص بالشركة ملكه، واتهم فى ذلك عاملا بالشركة محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، ومقيم بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالاشتراك مع 3 آخرين "يحملون جنسية أجنبية"، مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك استغل حيازته مفاتيح الشركة محل عمله، واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وتوجهوا لمقر الشركة وتمكنوا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته، والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من داخل درج المكتب، ولاذوا بالفرار، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة بمسكن أحدهم .

تم بإرشاد المتهمين ضبط 3 هواتف محمولة وجهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن"، أقروا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.