كورونا يضرب "الكوافيرات".. والشعبة: نسعى لتأسيس نقابة لمواجهة المخاطر

تسببت المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا في إصابة محال الكوافيرات بالركود في ظل عزوف الكثير من الزبائن، فيما تسعى شعبة الكوافير بغرفة القاهرة لتأسيس نقابة مهنية تحميهم من المخاطر التي تواجه المهنة.

وقال محمود الدجوي رئيس الشعبة، لـ"الوطن"، إن هناك تراجعا كبيرا في الإقبال على الكوافيرات من جانب الرجال والنساء على حد سواء، بالمقارنة بالصيف والتي تكثر فيها حفلات الزفاف والخطوبة بنسبة 40%.

وأضاف أن هناك جولا ت في كل المحافظات لتأسيس النقابة، والعمل على تشكيل الجمعية لعمومية، والتي تتطلب جمع 20 ألف عضوا ثم تشكيل مجلس الإدارة الأول وهيئة المكتب.

وكشف الدجوي عن أن كبار رموز المهنة أعلنوا التضامن من أجل تدشين هذه النقابة المهنية على نفقاتهم الخاصة، لخدمة مهنة يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل وعاملة، تهدف لوضع ميثاق شرف لمهنة التجميل وأول فعالياته هو المطالبة بحقوق أبناء مهنة التجميل في مصر للعاملين وأصحاب الأعمال بتأسيس "نقابة مهنية عامة للتجميل ومصففي الشعر".

وأكد أن هذا المجال يعمل فيه أكثر من 3 ملايين عامل في مجال صالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومراكز التجميل، وتجار وصناع مستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن الشعبة حريصة للحفاظ على صحة المواطن المصري والاقتصاد القومي.

وأوضح أن الشعبة تسعى لتثقيف أبناء المهنة من المخاطر التي تواجههم، ومنتجاتها التي أصبحت تؤثر على الصحة العامة، وتسبب أمراضا مزمنة، خاصة بعد أزمه وباء كورونا، مشيرا إلى أن مهنة التجميل في مصر تأثرت بعد موجة فيروس كورونا الأولى اقتصاديا أكثر من أي قطاع، خوفا من إقبال العملاء على ممارسة التشاط فيتأثر أبناء المهنة التي جعلت العديد من غلق النشاط والبعض اضطر لتقليل حجم العمالة دون أي تغطيه لهم.