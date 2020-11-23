أم كلثوم تظهر على مسرح قصر عابدين بتقنية الـ"هولوجرام"

فيما يشبة الخيال عادت كوكب الشرق أم كلثوم لتطرب لنحو ثلاثة آلاف مستمع على مدى ثلاثة أيام بحفل حي غنت فيه بقصر عابدين الرئاسي عبر تقنية "الهولوجرام"، في إطار خطة للترويج للقصور التاريخية التي تمتلكها مصر.

وتداول صور الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوباً بتعليقات متفاوتة ما بين الرهبة والتعجب في ما شبه البعض التقنية المستخدمة بأنها بمثابة ظهور شبح أم كلثوم، خاصة أنها ظهرت بنفس إطلالتها من ملابس ومجوهرات.

وقدمت أم كلثوم عدداً من أغانيها الشهيرة منها "أنت عمري"، و"ألف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الأطلال"، برفقة فرقة المايسترو أحمد عاطف، وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع كل إطلالة.

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدّد الأبعاد يعطي صورة طبيعية لها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعوراً مرئياً ومسموعاً بوجود كوكب الشرق على المسرح.

تأتي إقامة الحفل بالقصر التاريخي، الذى كان مقراً لحكم مصر في الفترة من 1872 وحتى عام 1952، ضمن خطة للترويج والتسويق للاستفادة الاقتصادية من المباني التاريخية، خاصة أن القصر شهد قديماً استضافة عدد من الحفلات الشهيرة لعبدالحليم حافظ وأم كلثوم التي كانت لها ذكريات عديدة في قصر عابدين؛ حيث بدأت الغناء به لأول مرة في حفل عيد ميلاد الملك فاروق وهو طفل وقت أن كان والده فؤاد الأول ملكًا للبلاد، وفي عيد ميلاده الموافق 11 فبراير 1937، قدمت أم كلثوم 14 مقطوعة، كلها تحمل اسم الملك الفاروق، حتى أطلقوا عليها "الفاروقيات"، لتكون المطربة المفضلة للأسرة المالكة التي اعتبرتها مطربة البلاط الأولى.

وفي سبتمبر 1944 أنعم الملك فاروق الأول على أم كلثوم بنيشان الكمال من الدرجة الثالثة، والذي يصبح لقبها بموجبه "صاحبة العصمة"، وبذلك يكون لها ما لأميرات العائلة المالكة وزوجات رؤساء الوزارة من امتيازات، وقد كانت سابقة لم تتكرر في الحقبة الملكية مع نساء من طبقة عوام الفلاحين، التي تنتمي إليها كوكب الشرق أم كلثوم، فتوجّهت أم كلثوم ولفيف من الموسيقيين، بصفتها نقيبتهم، إلى قصر عابدين لتسجيل شكرها والنقابة على اللفتة الملكية.