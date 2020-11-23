توزيع ورود على الناخبين بلجان نقادة بقنا

وزعت لجنة الانتخابات في مجلس مدينة نقادة جنوب قنا، ورودًا ومعطرات ومناديل ورقية على الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وقال اللواء، أشرف الداودي، محافظة قنا، إن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزًا إنتخابيًا، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألف و373 مواطنًا، موضحًا أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا تجري بين 18 مرشحًا، منهم 4 بالدائرة الأولى بمركز قنا، و4 بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا تعمل علي مدار 24 ساعة متصلة بغرف العمليات بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيراً توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.